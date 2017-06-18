أكد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى استعداد الوزارة التام للتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة لإستغلال امكانياتها للمساهمة فى المشروعات التنموية والخدمية وتطوير القرى الأكثر إحتياجا ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصرى .

جاء ذلك فى تصريحات للدكتور العصار على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة و” جمعية اصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان” لإنشاء محطة صرف صحى ب” الجزيرة الخضراء” بكفر الشيخ.

يهدف البروتوكول الي تعاون الطرفين في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية الجزيرة الخضراء بمحافظة كفر الشيخ بهدف الحد من مسببات أمراض الأورام والسرطانات المنتشرة بالقرية حيث تعد هذه القرية ضمن القرى الأكثر تلوثا فى مياه الصرف الصحى نتيجة إلقاء مخلفات الصرف الصحى بالمصارف والترع بها والتى تعد أحد الأسباب الرئيسية المسببة لإنتشار هذه الأمراض بها .

كما يتناول البروتوكول التعاون فى عدد من المجالات التي تخدم الصحة والبيئة في المجتمع بالاضافة الي تقديم الاستشارات بكافة انواعها واعداد التصميمات الهندسية والتعاون في مجالات البحوث والتدريب .

واكد العصار ان توقيع هذا البروتوكول يأتى إنطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة تجاه القضايا القومية ومساهمة منها فى الحد من مشاكل الصرف الصحى بالقرية ، والذى يأتى ضمن خطة محافظة كفر الشيخ لمشروع تحسين وتطوير البنية الأساسية لها وتوفير بيئة صحية مناسبة لأهالى القرية.

ومن جانبه اكد شريف ابو النجا مدير مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال ممثلا عن جمعية اصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان ان الجمعية تعمل في خدمة المجتمع من خلال تنفيذ المشروعات التى تخدم مجالات الصحة والبيئة خاصة في القري والمناطق الاكثر احتياجا .

وقال ابو النجا ان وزارة الانتاج الحربي لديها امكانيات وقدرات تصنيعية ضخمة وتلتزم بتنفيذ المشروعات بأفضل جودة وفي الفترة الزمنية المتفق عليها ، الامر الذي سيعود بالنفع علي كافة الاطراف وينعكس بدورة علي صحة المواطن المصري من خلال توفير بيئة صحية مناسبة له ..الامر الذي سيؤثر علي المدى البعيد في توفير تكلفة العلاج وتوجيهها لاقامة مشروعات خدمية وتنموية للمجتمع