أفادت مصادر سورية بإصابة موظف في الهلال الأحمر العربي السوري بجروح جراء تعرض قافلة مساعدات إنسانية متوجهة إلى مدينة حرستا شرق العاصمة دمشق لقصف من قبل مسلحين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد عن المكتب الإعلامي للجنة الصليب الأحمر الدولية في دمشق تصريحه إن “القافلة المؤلفة من 37 شاحنة تحمل المواد الغذائية والطبية لـ11 ألف شخص في حرستا الشرقية تعرضت للاعتداء في الساعة الـ7 مساء أمس عند اقترابها من المدينة”، كما نشرت صفحة الهلال الأحمر صورا تظهر الأضرار التي تعرضت لها إحدى شاحنات القافلة جراء الهجوم.

وأدانت المنظمة بشدة الاعتداء، مذكرة جميع أطراف الأزمة السورية بمسؤلياتها في حماية واحترام البعثات الإنسانية، كما أدان الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشئون الإنسانية علي الزعتري الحادث .. مضيفا أن هذا الاعتداء على العاملين يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويعيق قدرة المجتمع على تقديم المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجة ماسة إليها.