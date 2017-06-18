تستهدف شركة مصر للطيران نقل 100 ألف معتمر حتى نهاية شهر رمضان الجارى ضمن جسر جوى قامت الشركة بإنشائه بحسب مصدر مسئول فى شركة مصر للطيران.

وقال المصدر إن الشركة تمكنت من نقل 65 ألف معتمر خلال شهر رمضان الحالي وجار نقل باقى المعتمرين إلى المدينة وجدة بدولة السعودية.

ولفت المصدر إلى أن الشركة تمكنت من نقل 200 ألف معتمر منذ انطلاق موسم العمرة نهاية شهر مارس الماضى حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف أن الشركة تمكنت من تسيير نحو 1099 رحلة بشأن نقل المعتمرين بداخل عدد المطارات المحلية التى تنظم شركة مصر للطيران رحلات لها.

وأكد أن الشركة عانت من تراجع المعتمرين خلال العام الجارى مقارنه بالعام الماضى بسبب تأخر انطلاق موسم العمرة خلال العام الجارى.

ولفت إلى أن الشركة تعمل بشكل دءوب على تسيير الرحلات بشكل منتظم بدون تأخيرات بهدف الحفاظ على راحة المعتمرين.