«مصر للطيران» تستهدف نقل 100 ألف معتمر بنهاية شهر رمضان2017-06-18 13:32:38
تستهدف شركة مصر للطيران نقل 100 ألف معتمر حتى نهاية شهر رمضان الجارى ضمن جسر جوى قامت الشركة بإنشائه بحسب مصدر مسئول فى شركة مصر للطيران.
وقال المصدر إن الشركة تمكنت من نقل 65 ألف معتمر خلال شهر رمضان الحالي وجار نقل باقى المعتمرين إلى المدينة وجدة بدولة السعودية.
ولفت المصدر إلى أن الشركة تمكنت من نقل 200 ألف معتمر منذ انطلاق موسم العمرة نهاية شهر مارس الماضى حتى نهاية شهر رمضان.
وأضاف أن الشركة تمكنت من تسيير نحو 1099 رحلة بشأن نقل المعتمرين بداخل عدد المطارات المحلية التى تنظم شركة مصر للطيران رحلات لها.
وأكد أن الشركة عانت من تراجع المعتمرين خلال العام الجارى مقارنه بالعام الماضى بسبب تأخر انطلاق موسم العمرة خلال العام الجارى.
ولفت إلى أن الشركة تعمل بشكل دءوب على تسيير الرحلات بشكل منتظم بدون تأخيرات بهدف الحفاظ على راحة المعتمرين.
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
الجيش الجزائري: مقتل 3 إرهابيين بعملية أمنية شرق البلاد
أعلن الجيش الجزائري، مساء أمس السبت، أنه قتل 3 متشددين مسلحين، وألقى القبض على آخرين، خلال عملية لا تزال متواصلة في شرق البلاد. وجاء في بيان لوزارة الدفاع ...Sun, 18 Jun 2017 06:28:25 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT