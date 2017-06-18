نفى الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن إلغاء الشهادة الإبتدائية وتحويل الصف السادس الإبتدائي إلى صف نقل.

وقال حجازي - في تصريح له اليوم الأحد - إن بعض المواقع الإخبارية نشرت خبرا كاذبا بشأن إلغاء الشهادة الإبتدائية وهو أمر لم يطرح ولم يدرس حتى الآن بالوزارة.

من ناحية أخرى، أوضح حجازي أن طلبة الصف الثالث الثانوي سيدرسون منهج تاريخ جديدا العام المقبل ووصفه بأنه تاريخ عالمي “يهتم بالأحداث العالمية”، مشددا أنه لم يطلع عليه حتى الآن.