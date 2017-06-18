ينتهي المخرج أحمد سمير فرج من تصوير آخر مشاهد مسلسل “ظل الرئيس”، الثلاثاء المقبل، بعد تصوير استمر أكثر من 5 أشهر.

وقال فرج – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه من المقرر أن ينتهي بعد غد “الثلاثاء” من تصوير آخر مشاهد العمل بطريق الإسكندرية الصحراوي بحضور الفنانة هنا شيحة وعدد من الأبطال، لافتا إلى أنه يواصل حاليا مونتاج الحلقات الأخيرة لتسليمها للقنوات الفضائية في موعدها المحدد.

تدور أحداث المسلسل في إطار سياسي تسلط الضوء على الفترة التي سبقت ثورة ٢٥ يناير 2011 ويناقش كثيرا من القضايا من بينها أحداث تخص رئاسة الجمهورية وما يدور فيها من كواليس وتصفية حسابات بين شخصيات قيادية.

“ظل الرئيس” بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، دينا فؤاد، هنا شيحا، عزت أبو عوف، علا غانم، دنيا عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمى، غرام سعد وآخرين، تأليف محمد إسماعيل أمين.