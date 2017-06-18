غادرت اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، القاهرة متجهه للسودان، استعدادا لمواجهة فريق هلال الأبيض، في المرحلة الرابعة من دور المجموعات لبطولة “الكونفيدرالية”.

وتضم بعثة “سموحة” 28 فردا، هم مؤمن سليمان مديرا فنيا، وعاطف حنفي مدير الكرة، وعمرو فتحي مدربا عاما، ومحمد سلام مدرب حراس مرمي، وعمرو إسماعيل مدير شئون اللاعبين، وعادل محجوب إداري، والدكتور محمد عبد الجواد طبيب، وأحمد الشافعي أخصائي إصابات، وأحمد رياض مدلك ومحمد النوام عامل.

وضمت قائمة الفريق 18 لاعبا هم محمد أبو جبل وأحمد يحيي في حراسة المرمى، بعد أن حرمت الإصابة الفريق من المهدي سليمان، الذي أجري عملية الرباط الصليبي ليسافر الفريق بحارسين فقط.

وفِي خط الدفاع رجب بكار ومحمود عزت وياسر إبراهيم وباتريك مالو وأيمن أشرف. وفي الوسط عمرو المنوفي ومانجة ومحمود عبد العزيز وإسلام سري وإسلام محارب ومحمد يسري ونصر رمضان. وفي الهجوم بانو ديارا واحمد رؤوف وحسام حسن.