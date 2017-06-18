حدائق ومنتزهات "الزراعة" تستعد لاستقبال زوارها في عيد الفطر2017-06-18 13:14:51
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات التابعة لها في القاهرة والجيزة، والمحافظات المختلفة، لاستقبال الزائرين، فضلا عن طرح كميات كبير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وخاصة الكعك بمنافذ الوزارة بأسعار مخفضة، للتيسير على المواطنين.
وأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - في تصريح اليوم - أنه تم تهيئة حدائق الحيوان في الجيزة، والمحافظات المختلفة وحدائق الأورمان والأسماك والزهرية٬ والنباتات بأسوان٬ وانطونياديس بالإسكندرية، والمتحف الزراعي بالدقي، استعدادا لاستقبال كافة الزائرين من المحافظات المختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك.. لافتا إلى أنه تم إلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين في هذه المنتزهات والحدائق، وفرض حالة طوارئ طوال أيام العيد، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين الزائرين.
وقال البنا إنه تم زيادة منافذ دخول حديقة الحيوان بالجيزة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير على الزائرين ومنع التكدس على الأبواب، وكذلك زيادة أعداد العاملين على هذه الأبواب حرصا على راحة الجمهور.. لافتا إلى أنه تم عمل لوحات إرشادية جديدة بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، للتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التكاثر وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية، وكذلك تم تركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة أثناء الزيارة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات، وكذلك المحافظين، وتزويد الحدائق بسيارات للإسعاف والمطافئ تحسبا لأية حالات طوارئ، كما تم التأكيد على زيادة تأمين كافة الحدائق والمنتزهات طوال أيام العيد.
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