وزير الدفاع : الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وكرامه شعبة مهمة مقدسة لا تهاون فيها

اكد الفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ان الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وكرامة شعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وشدد القائد العام خلال لقائه مع مقاتلى الدفاع الجوى على استمرار التطوير والتحديث فى منظومة الدفاع الجوى وفقا لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة لوصولها لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى

واشار الي الدور الوطني الذي يقوم به رجال الدفاع الجوي ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة في تأمين سماء مصر وفرض السيادة والسيطرة الكاملة علي مجالها الجوي

بدأت مراسم اللقاء بالوقوف دقيقة حداد تكريما لارواح الشهداء الذين قدموا ارواحهم ودماءهم فداء للوطن ، ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه برجال القوات المسلحة.

واشار القائد العام الي حرص القيادة العامة علي وامتلاك منظومة متكاملة من الاسلحة ونظم الاستطلاع والإنذار واليات القيادة والسيطرة لتواكب أحدث النظم التكنولوجية العالمية بما يدعم قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف ، موجها التهنئة لابطال ومقاتلي الدفاع الجوي بمناسبة العيد السابع والاربعين لانشاء حائط الصواريخ الذي يعد نقطة تحول في مسيرة العسكرية المصرية في التاريخ الحديث .

ووجه القائد العام التحية للابطال المرابضين فى مواقعهم يواصلون الليل والنهار بالتعاون مع باقي الافرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية ، وطالبهم بالاستمرار فى بذل الجهد والعرق فى التدريب واليقظة التامة والحفاظ على معداتهم.

ومن جانبه أكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي خلال كلمته ان جهد رجال الدفاع الجوي لم يتوقف للحفاظ على الاستعداد والكفاءة القتالية العاليه لكي يظلوا قادرين دائماً على أداء مهامهم المقدسة في حماية سماء مصرنا الغالية ، واشار الي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي ان تواكب قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم التكنولوجية ، وامتلاك منظومة متكاملة من الاسلحة والاستطلاع والانذار واليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف .

وقام القائد العام بتكريم الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوى السابق ومنحة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى والذى صدق على منحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهوده فى خدمة الوطن ، كما قام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في اداء مهامهم والانشطة التدريبية المكلفين بها خلال العام التدريبي المنقضي والوصول الي أعلى مستويات الكفاءة البدنية والقتالية .

كما التقي الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مع عدد من الطلبة واعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية وشاركهم تناول وجبة الإفطار ، مؤكدا أن بناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه من الأهداف الرئيسية التي تحرص القوات المسلحة علي تحقيقها ، وذلك استنادا لاسس علمية وتكنولوجية وطاقات بشرية خلاقة قادرة علي الابتكار والتطوير والبحث العلمي في مختلف المجالات .

واشاد بالجهد الذي يبذله القائمون على المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية لدعم مسيرة التطوير والتحديث والحفاظ على التقدم العلمى والتقني داخل الحصون والقلاع التعليمية بالقوات المسلحة .

وأوصى القائد العام طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بضرورة الحفاظ على المستوى الراقى للياقتهم البدنية والحفاظ على الانضباط العسكرى فى المظهر والجوهر لأنه المقياس الحقيقى لتقدم القوات المسلحة ، والتحلى بكافة الصفات الحميدة ليكونوا بذلك قدوة لجميع ابناء مصر بإعتبارهم جزء اصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة عطاء القوات المسلحة للحفاظ على امن الوطن واستقراره .

كما قام القائد العام بتكريم المتميزين من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية تقديرا لتفوقهم الدراسي والعلمي خلال فترة دراستهم.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومديرو الكليات والمعاهد العسكرية .