المهمة التي يحملها كابتن الفريق شيكابالا ليس مجرد تسجيل الاهداف بل مهمتة الاساسية هو ان يجعل كامل الفريق على قلب رجل واحد....بالتوفيق في مباراه بطل #الجزائر...اثق في رجال #الزمالك

A post shared by Ahmed Mortada Mansour (@ahmedmortada.m) on Jun 17, 2017 at 10:13pm PDT