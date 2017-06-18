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أحمد مرتضي منصور يطالب «شيكابالا» بعمل مهمته أمام «اتحاد العاصمة»
محمود عبد الرازق
محمود عبد الرازق "شيكابالا"

أحمد مرتضي منصور يطالب «شيكابالا» بعمل مهمته أمام «اتحاد العاصمة»

2017-06-18 13:07:10
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طالب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود عبد الرازق “شيكابالا” أن يجعل الفريق على قلب “رجل واحد في مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة”
وقال أحمد مرتضى من خلال تدوينه له على صفحته بـ”انستجرام” : “المهمة التي يحملها كابتن الفريق شيكابالا ليس مجرد تسجيل الاهداف بل مهمته الاساسية هو ان يجعل كامل الفريق على قلب رجل واحد....بالتوفيق في مباراة بطل الجزائر...اثق في رجال الزمالك”.
ومن المقرر، أن يخوض “أبناء ميت عقبة” بقيادة المدير الفني البرتغالي أوجستوا ايناسيو لقاءا أمام “اتحاد العاصمة” الجزائري بملعب ستاد “عمر حمادي” مساء يوم الأربعاء القادم في إطار منافسات دور الـ“16” بدوري أبطال أفريقيا.

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