زار مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، مستشفي “سان رفائيل” بميلانو لمتابعة الحالة الصحية للمرضي المصريين من أفراد الجالية بها ومستوي الخدمة الصحية المقدمة لهم والوقوف علي أي معوقات والعمل علي حلها، وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا لقانون الدولة.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية فى كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات فى أعمالهم لمساعدتهم ، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

وتلقى الوزير تقريرًا من عزت عمران المستشار العمالى بميلانو – إيطاليا، أشار فيه إلي أنه قام بزيارة عدد من الحالات منها (م.ع.ش) من محافظة المنوفية ويعاني من فشل كلوي والمكتب متابع لحالته منذ 4 شهور ويسعي في الحصول للمواطن علي معاش عجز عن العمل ، كما زار (ف.م.ر) من محافظة المنيا ويعاني مرض انعدام المناعة وتم التواصل مع أسرته المرافقة له والحمد لله الحالة مستقرة.

كما قام المكتب بلقاء بعض من العمالة المصرية التي تعمل بالمستشفي المذكور وتم التأكد من وجود عقود عمل لهم وأنهم خاضعون لمظلة التأمينات الاجتماعية الإيطالية وتم إرشادهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات طبقا لقانون العمل الإيطالي، وقد قام المكتب بإبلاغ المرضي بتمنيات الوزير لهم بالشفاء العاجل ، والسفير أحمد شاهين القنصل العام بميلانو.