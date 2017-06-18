قطر تلجأ إلى قبيلة «آل مرة» لدعم شرعية تميم في مواجهة السعودية2017-06-18 13:03:59
زعمت وكالة الأنباء القطرية”قنا”، أن قبيلة آل مرة أعلنت “ولاءها التام وتفانيها المطلق لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوكالة القطرية مساء امس السبت في أعقاب تداول مواقع التواصل ووسائل إعلام سعودية أن قبيلة آل مرة في السعودية وجهت انتقادات لقطر خلال لقاء شيوخها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يأتي ذلك وسط تحذيرات مراقبين من مغبة إثارة الفتنة بين القبائل عبر إقحامها في الأزمة الخليجية.
وشددت قبيلة آل مرة في دولة قطر في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية رفضها “الزج باسمها في الخلافات السياسية بقصد الضرب في النسيج الاجتماعي والترابط السياسي داخل دولة قطر”.
وجددت القبيلة “عهدها ووفاءها بالبقاء جنودا أوفياء لدولة قطر وأميرها وشعبها في الرخاء والشدة ما حيينا.”
ويأتي هذا البيان بعد تداول مواقع التواصل خلال الأيام الماضية فيديو لاستقبال ولي ولي العهد السعودي عددا من شيوخ قبيلة آل مرة في السعودية.
وقالت جريدة “عكاظ” السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن عددا من شيوخ قبيلة آل مرة في السعودية أكدوا وقوفهم إلى جانب بلادهم في مقاطعتها قطر، أثناء لقائهم ولي ولي العهد،مستنكرين في الوقت نفسه ما فعلته حكومة قطر.
يذكر أن آل مرة قبيلة عربية من قبيلة يام يقيمون في قطر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين.
وأدين عدد من أفراد قبيلة «آل مرة» في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أمير قطر السابق الشيخ حمد آل ثاني عام 1996، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام، إلا أن أمير قطر السابق أصدر قرارًا بالعفو عنهم، استجابة لطلب العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وفي 5 يونيو الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارًا بريًا وجويًا، لاتهامها “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.
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