أعلن الجيش التركي اليوم الأحد مقتل 16 مسلحا من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، في عمليات عسكرية وغارات جوية نفذتها قواته داخل البلاد وخارجها.

وأوضحت القوات المسلحة التركية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن سلاح الجو استهدف أمس مجموعة من الإرهابيين في منطقة الزاب شمالي العراق، كانت تستعد للهجوم على نقطة أمنية قرب الحدود بين البلدين، ما أسفر عن مقتل 6 مسلحين، فيما لقى 5 عناصر آخرين مصرعهم جراء غارة لطائرة بدون طيار على جبل نيروا سيتو في منطقة الزاب.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة قتلت 5 مسلحين آخرين في اشتباكات خلال عمليات عسكرية في ولايات هكاري وديار بكر وأرضروم جنوب شرقي تركيا.

تأتي هذه العمليات بعدما لقى جنديان تركيان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون في انفجار لغم، بينما كانوا في دورية أمنية بمنطقة جبلية بمحافظة هكاري التركية.