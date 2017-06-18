خضعت الفنانة وفاء قمر وزوجها الفنان هيثم محمد لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور حسين الباشا، حيث ارتدت ملابس صيفية باللون الأزرق، بقصة شعر مميزة ومكياج صيفي جرىء، بينما ظهر زوجها هيثم بزي كاجوال يتناسب مع الموسم الصيفي.

وارتدا الاثنان بناطيل مقطعه فى جلسة التصوير.

وتعد جلسة التصوير الجديدة الأولى من نوعها بعد إتمام عقد قرانهما، يذكر أن الفنانة وفاء قمر شاركت فى السباق الرمضاني الحالي بمسلسل ” لمعي القط” من بطولة محمد إمام وعمر متولي هالة فاخر وفتحي سعد ومصطفى أبو سريع وإخراج عمرو عرفة