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بالصور.. جلسة تصوير جديدة لوفاء قمر وزوجها هيثم محمد
وفاء قمر وهيثم محمد أحدث عروسين

بالصور.. جلسة تصوير جديدة لوفاء قمر وزوجها هيثم محمد

2017-06-18 12:38:11

خضعت الفنانة وفاء قمر وزوجها الفنان هيثم محمد لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور حسين الباشا، حيث ارتدت ملابس صيفية باللون الأزرق، بقصة شعر مميزة ومكياج صيفي جرىء، بينما ظهر زوجها هيثم بزي كاجوال يتناسب مع الموسم الصيفي.
وارتدا الاثنان بناطيل مقطعه فى جلسة التصوير.

وتعد جلسة التصوير الجديدة الأولى من نوعها بعد إتمام عقد قرانهما، يذكر أن الفنانة وفاء قمر شاركت فى السباق الرمضاني الحالي بمسلسل ” لمعي القط” من بطولة محمد إمام وعمر متولي هالة فاخر وفتحي سعد ومصطفى أبو سريع وإخراج عمرو عرفة

وفاء قمر وهيثم محمد

وفاء قمر وهيثم محمد

وفاء قمر وهيثم محمد

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