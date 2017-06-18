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دراسة: فطر "لوشاجا" يقي من السرطان والالتهابات والفيروسات
عيش الغراب، مشروم

دراسة: فطر "لوشاجا" يقي من السرطان والالتهابات والفيروسات

2017-06-18 12:31:20

أكدت دراسات علمية أجراها فريق من العلماء الفرنسيين فى جامعة “باريس”، أن فطر “لوشاجا” الذى يطلق عليه “هدية الرب”، ينمو فى درجة حرارة تتراوح ما بين 20 -30 درجة مئوية مما يعطيه العديد من الفوائد الصحية منها أنه مضاد للأكسده، كما أنه مضاد للسرطان والالتهابات والفيروسات.

ونصحت الدراسة بتناول الفطر مطهيا، على نار هادئة لعدة ساعات في كمية كبيرة من المياة الباردة حتى يصبح سميكا، موضحة أنه يتواجد في فرنسا على هيئة مسحوق يتم تذويبه وتناوله بسهولة.

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