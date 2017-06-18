تعود مسرحية “ليلة من ألف ليلة”، على خشبة المسرح القومى ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد توقفها طيلة شهر رمضان المبارك،وهي من إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح،ويقوم ببطولتها الفنان يحيى الفخراني.

وتعتبر المسرحية من أنجح عروض البيت الفنى للمسرح، خلال الأعوام الماضية، حيث حقق نجاحا جماهيرياً و نقدياً بشكل كبير، ولم يغادر حشبة المسرح طيلة السنوات الماضية، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

كما تخطت إيرادات العرض مليوني جنيه، خلال فترة ليالى عرضه بالقاهرة، وإيرادات وصلت إلى نصف مليون جنيه فى ليالى عرضه بالإسكندرية، ولأول مرة منذ سنوات يرفع العرض لافتة “كامل العدد”.

وتلقى العمل عروضاً من عدة دول عربية للعرض بها، وستكون أول هذه الدول هي المغرب خلال الأسابيع المقبلة.

مسرحية “ليلة من ألف ليلة” تأليف الشاعر الراحل بيرم التونسي، بطولة يحيى الفخرانى، لطفى لبيب، هبة مجدي، سلمى غريب، وليد فواز، والمطرب محمد محسن ونجوم المسرح القومى، موسيقى وألحان أحمد صدقى، ديكور محمد الغرباوى، أزياء نعيمة العجمى ، تنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر، إخراج محسن حلمى.