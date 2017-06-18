شدد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، على ضرورة استقرار مصر والنهوض بها وتقدمها، لافتا إلى أن مصر هي الدولة العربية الكبرى، وأزهرها الشريف هو قبلة العلم والعلماء.

كما طالب الشيخ الجوزو في بيان اليوم الأحد بالوقوف بجانب السعودية، “إذ لا يمكن لنا بأي حال أن نفرط بأمن المملكة والدفاع عنها هو دفاع عن الدين والهوية الإسلامية الصحيحة”.

ودعا السعودية إلى تهدئة الأمور، ورأب الصدع، ومعالجة المشكلات بصبر، “فوحدة الصف الإسلامي السني ضرورة شرعية، وإذا كانت هناك أخطاء في محيطنا الإسلامي، علينا أن نصححها لأن إصلاح البيت السني من الداخل، ضرورة شرعية، حتى نستطيع مواجهة الأخطار التي تهدد وجودنا، ونحن نرفض أي عمل إرهابي يهدد أمتنا العربية”.