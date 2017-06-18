البورصة : 24 يوليو المقبل الانتخابات على مقعدي الشركات المقيدة والنيل2017-06-18 12:21:47
أعلنت إدارة البورصة المصرية أنه تقرر فتح باب الترشح على مقعدي الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل” يوم 29 يونيو الجاري على أن تجري الانتخابات يوم 24 يوليو المقبل.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس الجمهورية الذي صدر الأسبوع الماضي والمتعلق بتنظيم إدارة شؤون البورصة.
وأوضح المصدر أن انتخابات مقاعد الشركات العاملة الثلاثة ستجري في موعدها يوم الخميس المقبل، على أن تجري الانتخابات التكميلية لاختيار مقعدي الشركات المقيدة وبورصة النيل في 24 يوليو المقبل.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 274 لعام 2017 لتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية، والتي أقتضت وفق التعديلات تأجيل الانتخابات على مقعدي الشركات المقيدة وبورصة النيل نظرا لتعديل بعض اشتراطات التقدم للانتخابات وشملت التعديلات أن يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر قرار بتعينهما من رئيس الوزراء ولمدة أربع سنوات، ولايجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة مماثلة أخرى، كما تضمنت أن يكون للبورصة مجلس إدارة برئاسة رئيس البورصة وعضوية كلا من نائبه، وممثل عن البنك المركزي و3 أعضاء عن الشركات العاملة يتم اختيارهم بالانتخاب وممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ، وممثليين اثنين عن الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية وبورصة النيل، “يجري اختيارهما بالانتخاب وعضويين اثنين من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الوزراء ويكون مدة المجلس 4 سنوات.
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