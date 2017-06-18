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ضبط 4 أشخاص بحوزتهم "تمثال أثري" بقيمة نصف مليون جنيه في القليوبية
حبس

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم "تمثال أثري" بقيمة نصف مليون جنيه في القليوبية

2017-06-18 12:21:13
أش أ

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، القبض على 4 أشخاص بحوزتهم “تمثال أثري” بقيمة نصف مليون جنيه، بمركز كفر شكر التابع للمحافظة.
وتلقى مدير أمن المحافظة اللواء أنور سعيد، إخطارا أنه حال مرور ضابط مباحث مركز كفر شكر النقيب محمد عماد وقواته، تم ضبط كل من “يحيى. إ. ح” بالمعاش، و”أحمد. ي. ا” طالب، و”مجاهد. د. م” صاحب محل مصوغات ذهبية، و”مصطفى. ع. م” سائق، وبحوزتهم حقيبة بداخلها تمثال أثري طوله 30 سم من حجر البازلت الأسود ومبلغ 1985 جنيها.
وبمواجهتهم .. اعترف الأول بشرائه التمثال من أحد الأشخاص، ويدعى محمد السيد، ومقيم بالمنصورة نظير مبلغ قدره 500 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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