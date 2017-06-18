وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مذكرة تفاهم اليوم -الأحد- مع رابطة الفرنسيين في مصر وشركة توتال ايجيبت ومحافظة أسيوط، للتعاون في حفر بئر مياه في محافظة أسيوط بمنطقة البداري قرية منشأة البداري بتكلفة تقدر بنصف مليون جنيه من تبرعات الجالية الفرنسية في مصر .

وأكدت والي خلال مراسم التوقيع أن هذا المشروع يندرج تحت سلسة من المشاريع التي من شأنها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في المجتمعات المحلية خاصة في المناطق وللفئات الأولى بالرعاية..مشيرة الى أن هذه القرية تعد واحدة من القرى المصرية التي يعاني عدد كبير من أهلها نقصا في المياه العذبة حيث سيوفر هذا البئر المياه التي يحتاج إليها سكان هذه المنطقة .

وقالت أن محافظة أسيوط ستقوم بتوفير الموقع المناسب الذي سوف يتم حفر البئر فيه في حين تقوم شركة توتال ايجيبت بالإشراف الفني وإعداد وتنفيذ المشروع من خلال التمويل اللازم الذي تقدمه رابطة الفرنسيين- UFE- وهي منظمة غير هادفة للربح وذات نفع عام وتعد هذه المذكرة سارية حتى نهاية ديسمبر2017 .

وحضر التوقيع اندريه باران السفير الفرنسي في القاهرة والذي حرص أن يكون ذلك هو آخر حدث يحضره قبل مغادرته القاهرة نظرا لانتهاء فترة عمله.. كما حضرت التوقيع ريجين براتو رئيس رابطة الفرنسيين وجون باسكال كليمونصوا رئيس شركة توتال ايجيبت .

وقدم السفير الشكر للوزيرة غادة والي وأعرب عن سعادته بأن يختتم عمله في مصر بتوقيع هذا البروتوكول الخيري .. وأوضح أن المشروع صغير ولكن أهميته تكمن في أنه يوفر مياه صالحة للشرب لمواطنين يحتاجون إليها .

وقال ممثل شركة توتال أنه يشعر بالفخر لأن الشركة ستقوم بحفر البئر وتوفير مياه صالحة للشرب .

ومن جانبها قالت ريس رابطة الفرنسيين في مصر انها تعيش في مصر من 35 عام وسعيدة بالعيش في هذا البلد الجميل موضحة أن الجالية تنظم عدة احتفالات ودخلها يوجه للأعمال الخيرية.