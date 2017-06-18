أكد المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة نجحت هذا العام فى إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها فى السوق السوداء، لافتا إلى أن الهيئة سوف تبدأ اليوم “الأحد” 18 يونيه بتشغيل قطارات إضافية من أجل مواجهة الزيادة فى أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصة الوجه القبلى.

وقال رئيس هيئة السكك الحديدية إنه تم رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، مؤكدا أنه مستمر فى العمل طوال أيام العيد، وأنه يشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات لجمهور المسافرين من الركاب.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد وجود مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجرى حجزها يوميا ومطروحة للجمهور للحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات فى نفس اليوم، مشيرا إلى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية وتشمل تشغيل 10 قطارات إضافية (6 قطارات مكيفة + 4 قطارات غير مكيفة) بالإضافة إلى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة والمميزة بحوالى 50 عربة إضافية في الفترة من 18 يونيه إلى 4 يوليو 2017 (خلال إجازة عيد الفطر المبارك) بإجمالى 33.455 مقعد إضافى لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع أهاليهم.

وأوضح رئيس الهيئة تم مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، منها منع بيع أكثر 4 تذاكر لأى شخص، وبيعها بموجب بطاقة الرقم القومى، مع تخصيص 70% من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة مصر برمسيس والجيزة فقط خلال فترة العيد الفطر، وذلك لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلى يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.