السكة الحديد: حجز القطارات الإضافية وعربات العلاوة من اليوم حتى 4 يوليو2017-06-18 12:34:52
أكد المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة نجحت هذا العام فى إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها فى السوق السوداء، لافتا إلى أن الهيئة سوف تبدأ اليوم “الأحد” 18 يونيه بتشغيل قطارات إضافية من أجل مواجهة الزيادة فى أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصة الوجه القبلى.
وقال رئيس هيئة السكك الحديدية إنه تم رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، مؤكدا أنه مستمر فى العمل طوال أيام العيد، وأنه يشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات لجمهور المسافرين من الركاب.
وأكد رئيس هيئة السكة الحديد وجود مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجرى حجزها يوميا ومطروحة للجمهور للحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات فى نفس اليوم، مشيرا إلى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية وتشمل تشغيل 10 قطارات إضافية (6 قطارات مكيفة + 4 قطارات غير مكيفة) بالإضافة إلى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة والمميزة بحوالى 50 عربة إضافية في الفترة من 18 يونيه إلى 4 يوليو 2017 (خلال إجازة عيد الفطر المبارك) بإجمالى 33.455 مقعد إضافى لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع أهاليهم.
وأوضح رئيس الهيئة تم مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، منها منع بيع أكثر 4 تذاكر لأى شخص، وبيعها بموجب بطاقة الرقم القومى، مع تخصيص 70% من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة مصر برمسيس والجيزة فقط خلال فترة العيد الفطر، وذلك لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلى يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
"السعودية": المملكة لن تسمح لتركيا بإنشاء قواعد عسكرية على أراضيها
فى أول رد من جانب المملكة العربية السعودية على مزاعم أطلقها الرئيس التركى رجل طيب أرودغان حول طلبه إقامة قواعد عسكرية تركية بالمملكة، أكدت الرياض أنها لن تسمح ...Sun, 18 Jun 2017 00:00:32 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية تحسبا لحرب شاملة
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في منطقة “بيت شان”، وتستمر عدة أيام. وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه سيتخلل التدريبات، حركة نشطة للآليات ...Sun, 18 Jun 2017 08:32:26 GMT
-
السلطات المغربية: وقائع التعذيب المنسوبة للأمن لا أساس لها من الصحة
تحقق السلطات المغربية لتحديد هويات أشخاص، تدعي أنهم يروجون على مواقع التواصل الاجتماعي لأعمال عنف ووقائع تعذيب وينسبونها للشرطة فيما يتعلق بحراك الريف المتواصل ...Sun, 18 Jun 2017 08:32:26 GMT