وصل محمد أبو تريكة، نجم كرة القدم المصرية السابق، إلى الكويت تاركًا محل إقامته بالدوحة من أجل المشاركة ببطولة الروضان إحدى الدورات الرمضانية العالمية والتى يتواجد بها مجموعة من نجوم العالم.

وكان عبدالله الروضان رئيس اللجنة المنظمة لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم 38، والتي تقام برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أكد مشاركة 4 نجوم عالميين في منافسات الدورة.

وقال الروضان في مؤتمر صحفي، إن “الدورة ستشهد تواجد لاعب برشلونة الحالي الإسباني أندرياس إنييستا، إلى جانب مواطنه الحارس الأسطورة إيكر كاسياس لاعب بورتو البرتغالي الحالي وأسطورة مانشستر يونايتد، الويلزي المعتزل ريان جيجز، والنجم المصرى الرابع محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي”.