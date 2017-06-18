الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على سيارة للأمن المركزي بالمعادي2017-06-18 12:13:33
أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة للأمن المركزي بالمعادي على طريق الأوتوستراد مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة آخر وثلاثة مجندين.
واكد الأزهر الشريف -في بيان اليوم الأحد- أن مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة والجيش البواسل أثناء تأدية واجبهم الوطني هي أفعال إجرامية خبيثة وتتنافى مع تعاليم الشريعة السمحة التي تحرم القتل والتخريب والتدمير وترويع الآمنين.
ودعا الأزهر الشريف جموع الشعب المصري للوقوف صفا واحدا خلف أبناء مصر الأوفياء من القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن وأمنه واستقراره.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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