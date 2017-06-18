 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 12:45 مساءً
روابط سريعة
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على سيارة للأمن المركزي بالمعادي
شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب

الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على سيارة للأمن المركزي بالمعادي

2017-06-18 12:13:33

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة للأمن المركزي بالمعادي على طريق الأوتوستراد مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة آخر وثلاثة مجندين.
واكد الأزهر الشريف -في بيان اليوم الأحد- أن مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة والجيش البواسل أثناء تأدية واجبهم الوطني هي أفعال إجرامية خبيثة وتتنافى مع تعاليم الشريعة السمحة التي تحرم القتل والتخريب والتدمير وترويع الآمنين.
ودعا الأزهر الشريف جموع الشعب المصري للوقوف صفا واحدا خلف أبناء مصر الأوفياء من القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن وأمنه واستقراره.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3