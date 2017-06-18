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السجن المشدد 10 سنوات لـ 7 بلطجية قاوموا السلطات بالشرقية
محاكمة ـ محكمة‎

السجن المشدد 10 سنوات لـ 7 بلطجية قاوموا السلطات بالشرقية

2017-06-18 12:11:03
أ ش أ

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، اليوم الأحد، بمعاقبة 7 بلطجية بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لقيامهم بالتصدي لحملة أمنية، وإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية، لترويع أفرادها، ومنعهم من القيام بالمهام التي كلفوا بها.
وقرر مدير أمن محافظة الشرقية اللواء رضا طبلية تكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأثناء قيام قوة أمنية بمداهمة بؤرة إجرامية تابعة لقرية السلام بمركز بلبيس، قام 7 من البلطجية بالتصدي لهم، وإطلاق الأعيرة النارية عليهم؛ لإجبارهم على المغادرة، إلا أن قوات الشرطة بادلتهم النيران، وتمكنت من ضبطهم.

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