أكد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للنسيج أن مجلس الوزراء وافق على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل تطوير صناعة الغزل والنسيج وفقا للدراسة التى وضعها مكتب وارنر الأمريكي، مضيفًا أن هذه المرحلة ستطبق على 9 شركات فقط وهى شركات الحلج وكبس الأقطان.

وأضاف مصطفى فى تصريحات صحفية أن هذه المرحلة ستكلف الخزانة مليار جنيه، وسيتم تمويله من ميزانية الدولة 2017/2018 ، موضحا أنه تم طرح مناقصة لتنفيذ هذه المرحلة وسيتم الإعلان عن الفائز بها 14 يوليو المقبل وبدء التنفيذ فورًا.

وقال أحمد مصطفى إنه لن يتم حتى الآن طرح شركات تابعة للغزل والنسيج فى البورصة، مضيفا أن الحكومة تعمل على طرح الشركات التى تحقق ربحا، موضحا أن تعويم الجنيه أثر بالسلب والإيجاب على صناعة النسيج فى مصر حيث ضاعف من معدلات التصدير خلال الآونة الأخيرة، كما أنه ساهم فى زيادة أسعار الأقطان والغزول المستورة من الخارج .

ومن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن النقابة والشركة القابضة تتفاوضان مع وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام لصرف الدفعة الثانية من المكافأة السنوية لعمال الغزل والنسيج قبل عيد الفطر المبارك .

جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي أقامته نقابة النسيج أمس السبت وتم خلاله تكريم 45 عاملا تقديرا لجهودهم فى خدمة زملائهم العمال من خلال العمل النقابى.