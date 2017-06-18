يتوجه سامح شكري وزير الخارجية مساء غد الاثنين إلى مدينة عنتيبي بأوغندا لحضور الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل يوم الأربعاء المقبل والذي يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل يوم الخميس المقبل.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه من المنتظر أن تعقد الاجتماعات التحضيرية لقمة حوض النيل علي مستوي كبار المسئولين بعد غد الثلاثاء يعقبها يوم الأربعاء اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء الخارجية والري معا تمهيدا لعقد القمة الخميس المقبل.

وأوضح أبو زيد أن انعقاد قمة حوض النيل يعد حدثا تاريخيا فريدا لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع جميع دول حوض النيل ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة.. ميرا الى أن دول حوض النيل يتجاوز سكانها الـ ٥٠٠ مليون نسمة ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل.

وأضاف أن وزير الخارجية سوف يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة وتوجيهات مباشرة مـن الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كافة القطاعات التنموية،بل والتعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضا وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.

وأوضح المتحدث أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض دون أية شروط وأنها تأمل أن يدرك الأشقاء في حوض النيل أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق على مستوى العالم تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل آن الآوان لأن تقدم نموذجا إضافيا لمثل تلك التجارب الناجحة.