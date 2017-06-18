بدأ قطاع السياحة الداخلية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، تطبيق خطة تهدف لإعادة هيكلة القطاع بأسلوب احترافى تنافسي، يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية، تعتمد فى الأساس على تأهيل وتدريب كوادر شابة قادرة على قيادة العمل السياحى مستقبلا.

وأكد الدكتور عادل المصرى رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة، أن القطاع يعكف حاليا على تقييم كل الأحداث المدرجة على الأجندة السياحية سواء أحداثا رياضية أو فنية أو ثقافية، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها، وذلك من خلال التعاون مع قطاع السياحة الدولية تمهيدا للترويج لفعاليات عبر مكاتبنا الخارجية.

واشار إلى أن تطوير أداء المكاتب الداخلية للهيئة بالقاهرة وباقى المحافظات، يأتى فى أولويات التطوير، بالإضافة إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى العمل اليومى التى تتطلب تلبية احتياجات الزائرين من السائحين الأجانب والمصريين، من المعلومات الكافية خاصة مكاتب الاستعلامات فى المطارات باعتبارها الواجهة الأولى للسائحين. وأوضح أن الخطة تشمل، التدريب الجيد للعاملين والقائمين عليها والارتقاء بالمستوى المهنى والمهارى لدى كل موظفى مكاتب القطاع 24 مكتبا يعمل بها نحو 300 موظف، بالإضافة إلى إعادة توزيع العاملين بالمكاتب الداخلية، بما يحقق مصلحة العمل والموظفين فى آن واحد.