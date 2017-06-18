ودعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير مسلسلها الرمضاني “هربانة منها”، على الطريق الصحراوي ، بعد 6 أشهر من العمل المتواصل بالمسلسل الكوميدي، الذي حقق نجاحا لافتا من بين الأعمال الدرامية.

المشهد كان داخل أحد مستشفيات علاج اليوم الواحد على الطريق الصحراوي القاهرة – الإسكندرية، واستغرق التصوير فيه 5 أيام متواصلة، قبل أن يحتفل فريق العمل بانتهاء المشهد الأخيرة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ونجحت ياسمين عبدالعزيز في جذب قطاع واسع من المشاهدين، فاعتمدت علي الموقف الكوميدي بعيداً عن الابتذال والإسفاف، من خلال 30 شخصية مختلفة ما بين الفلاحة والمثقفة والمتحررة والشعبية وسائقة التوك توك، خلال الحلقات.

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا والمشاكل الاجتماعية في إطار كوميدى من خلال حلقات منفصلة متصلة ، وشاركت في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا منهم الفنان مصطفي خاطر، ومحمد محمود، فادية عبدالغني، والمسلسل تأليف خالد جلال وإخراج معتز التوني.

واستقبل العمل عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم “فادية عبد الغني، عايدة رياض، أنعام سالوسة، هناء الشوربجي”.