كشفت تويتر عن تعديل بعض التغييرات على تطبيقها على نظامي تشغيل iOS وأندرويد، وعلى تطبيق لوحة قيادة تويتر “TweetDeck” وتطبيق الويب الجديد “تويتر لايت” (Twitter Lite)، خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وسيتم التعديل على الملف الشخصي والحسابات الإضافية والإعدادات والخصوصية، كل ذلك في مكان واحد، وسيتم طرح قائمة توجيه جانبية جديدة والإعتماد على علامات تبويب أقل في الجزء السفلي من التطبيق، وهو ما يعني فوضى أقل وتصفح أسهل.

كما يمكنكم الآن فتح روابط المقالات والمواقع الإلكترونية عبر متصفح سفاري (Safari) في تطبيق تويتر، بحيث يمكنكم الوصول إلى الحسابات على المواقع التي قمتم بتسجيل الدخول فيها.

ويقدم التطبيق الجديد تحسين أسلوب وخطوط الطباعة لجعلها أكثر اتساقاً، وأضفنا عناوين أكثر وضوح لتسهيل التركيز على الأحداث، بجانب تطوير طريقة عرض الصورة الشخصية لمعرفة التغريدات ومن يغردها بوضوح.

كما سيتم طرح رموز أكثر سهولة لتسهيل التفاعل مع التغريدات، وخاصة إذا كنتم تستخدمون تويتر للمرة الأولى. فعلى سبيل المثال، يعتقد الأشخاص أن رمز الرد هو علامة السهم، لكن هذه العلامة تعني الحذف أو الرجوع إلى الصفحة السابقة. أما الآن فقد تم تغييرها إلى شكل فقاعة الحديث، وهو الرمز الذي يعرفه معظمنا. لقد جعلنا الرموز واضحة أكثر لمزيد من التفاعل السلس.

كما يتم تحديث التغريدات الآن بشكل مباشر مع الردود وإعادة التغريد وعدد الإعجابات لتتمكنوا من رؤية المحادثات فور وقوعها، كما يقدم خيارات وصول إضافية، مثل زيادة تباين الألوان وخيار فتح الروابط المتوافقة دائماً عبر قارئ متصفح سفاري (Safari).