سحب الأبن محمد عادل إمام البساط من أبيه في مسلسل “لمعي القط” وحقق نجاحا هائلا بدا ذلك من خلال احتلاله قائمة الأكثر مشاهدة في رمضان ورواجا على “جوجل”.

وجاءت تعليقات النقاد والجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إيجابية ومعجبة بمسلسل ” لمعي القط “ووصفته بـ “الرهيب” ، في حين هاجمت بشدة مسلسل والده عادل إمام ” عفاريت عدلي علام” واعتبرته “خارج نطاق الخدمة”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وتقول داليا -ربة منزل-إنها تداوم على مسلسل “لمعي القط” بعد أن سمعت عنه من أصحابها ووجدت أنه حقيقي رائع ويدل على أن أبن الوز عوام ، بينما اعتبرت مسلسل والده ” عفاريت عدلي علام “ضعيف جدا” ولم يقدم جديدا فضلا عن أن قصته قديمة ومعتادة .

بينما يؤكد تعليق على موقع تويتر على نجاح مسلسل “لمعي القط” ، بالقول “ده مسلسل رهيب بجد يارب يا محمد تعمل كل رمضان مسلسل يفرحنا”.

يعد هذا المسلسل هو البطولة المطلقة الأولى لمحمد عادل إمام في الدراما التليفزيونية.

وتدور أحداث مسلسل “لمعي القط” حول شاب يعمل سائق أوتوبيس مدارس خاصة، وفي إحدي المرات وأثناء قيام هذا الشاب بإعادة تلاميذ المدرسة إلي منازلهم، يتم خطف الأوتوبيس ويتم طلب فدية كبيرة، وتدور أحداث المسلسل في اطار تشويقي كوميدي.

ويشارك في بطولة مسلسل “لمعي القط” تارا عماد، وعمر مصطفى متولي، ومحمد علي رزق، ومصطفى أبو سريع، ومحمود حافظ، وياسر الطوبجي، وإدوارد، ومجدي بدري، ومحمود البزاوي، وسليمان عيد، وبمشاركة هالة فاخر، وصلاح عبد الله، وأحمد فتحي، وتأليف حازم الحديدي وإخراج عمرو عرفة.

يأتي ذلك وسط انتقادات كبيرة توجه لوالده عادل إمام بسبب “عفاريت عدلي علام” واعتبروه مسلسلا فاشلا بكل المقاييس وأحداثه مملة وبها “إسفاف”، فضلا عن وجود مشاهد لا تناسب شهر رمضان.

ونالت غادة عادل ،(سلا) العفريته ، كما هائلا من الانتقادات والسباب بسبب ملابسها الجريئة وهو ما اعتبره مشاهدون ورواد التواصل الاجتماعي خروجا من غادة عن المألوف.

وتقول هيام بكر - ربة منزل-” لم استمر في متابعة المسلسل بسبب تفاهة أحداثه وعدم واقعيتها ، نحن في عام 2017 ويقدمون لنا العفريت والجن والشعوذة والدجل ما هذا العمل ، فهو لا قصة ولا مضمون وخال من أي حبكة درامية”.

ووجهت هيام انتقادات شديدة إلى غادة عادل بسبب ملابسها ، وقالت ” نزلت غادة من نظري بسبب ملابسها غير المحتشمة طول المسلسل ورخصت نفسها بهذا الدور رغم أني كنت معجبه بيها أوي”.

بينما انتقد تعليق على فيسبوك أحداث المسلسل ، وقال “ليست غاده وحدها خرجت عن المألوف المسلسل كله خارج عن المألوف عادل وهالة والجميع”.

ويقول الناقد طارق الشناوي إن مسلسل “عفاريت عدلي علام” فشل بشكل غير مسبوق ، وعادل إمام لم يكن موفقا وأثبت فشله بجدارة عن جميع الأعوام السابقة، وطالبه بأن يقدم الأدوار التي تناسبه.

وتعتمد فكرة العمل بالكامل على الدجل والشعوذة ووجود الجن من خلال شخصية عدلي علام الذى يعمل بدار الكتب، ويكتب المقالات المثيرة بأسماء مستعارة، وهو يعاني في حياته بسبب زوجته “النكدية”، قبل أن تظهر له “عفريتة” ( غادة عادل) تقلب له حياته.

ويشارك في بطولة المسلسل هالة صدقي وكمال أبو رية ولطفى لبيب ورشوان توفيق وشريف حلمي ومى عمر ومحمد ثروت ويوسف إسماعيل ومصطفى هيدي، وتأليف يوسف معاطى وإخراج رامي إمام.