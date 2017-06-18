اعلن رئيس موسسة الطيران المدني الإيراني، على عابدزاده، أن معظم الطائرات القطرية تستخدم الأجواء الإيرانية لمواصلة رحلاتها إلى دول آسيا المركزية وأوروبا وأمريكا.

وأضاف عابدزاده اليوم الأحد لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أن المجال الجوي الإيراني تحول إلى نقطة توازن على الصعيد الإقليمي وكلما حدثت مشكلة في الأجواء الإقليمية كانت الصناعة الجوية الإيرانية رائدة في حل المشكلة بتقديمها خدمات جوية مناسبة.

وأوضح عندما برزت مشكلات أمنية لاستخدام الأجواء الأفغانية والعراقية والأوكرانية بادرت إيران بفتح مجالها الجوي أمام مرور الطائرات ومن هذا المنطلق أيضا تجري حركة الطيران القطرية حاليا عبر الأجواء الإيرانية.

يذكر أن كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر أغلقت أجواءها أمام الطائرات القطرية مما شجعها على استخدام المجال الجوي الإيراني في رحلاتها إلى دول آسيا المركزية وأوروبا وأمريكا ويبلغ عدد الرحلات الجوية عبر الأجواء الإيرانية أكثر من ألف ومائة رحلة يوميا.