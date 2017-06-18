سيمنس توفر فرص التدريب المهني للشباب المصري2017-06-18 12:01:33
قامت سيمنس باختيار أربعة طلاب مصريين لينضموا إلى برنامج الدراسة والتدريب العملي الذي يعقد في عددٍ من المواقع الإنتاجية للشركة في ألمانيا، ومع بداية العام التدريبي الجديد في أغسطس 2017.
وسيبدأ الطلاب المصريون رحلتهم التعليمية في برلين ليعودوا مرة أخرى لمصر بعد تخرجهم. وتعتمد برامج سيمنس التدريبية على نظام التعليم الألماني المزدوج الذي يقوم على التعليم النظري والتدريب المهني معاً حيث يستمر البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة سنوات ونصف. وبمجرد وصول المشتركين للعاصمة برلين سيتم تدريبهم على وظائف فعلية في مجال إلكترونيات الهندسة الصناعية أو ما يعرف باسم هندسة الميكاترونيكس، وهو برنامج فريد من نوعه ويجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي. ولأن معظم أجزاء البرنامج يتم تدريسها باللغة الألمانية، تنظم سيمنس دورة مكثفة للطلاب المصريين في اللغة الألمانية كي يجيدوا اللغة وذلك ليستطيعوا التواصل والتفاعل بشكل أفضل مع الدروس النظرية والتدريبية.
وصرح عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، قائلاً:” إن الاستثمار في تعليم وتنمية مهارات القوى العاملة والمواهب المحلية يُعد من أهم المبادئ التي تؤمن بها سيمنس فكي تتمكن مصر من التشغيل الكفء لمحطة كهرباء أو مصنع متطورة أو إدارة بنية تحتية ذكية فإنها تحتاج إلى عمالة محلية مُدربة تتمتع بأعلى مستويات التأهيل والمهارة. لقد شهد برنامج سيمنس للتدريب المهني أو Siemens Apprenticeship Program في أعوامه السابقة نجاحاً كبيراً بالنسبة للشركة أو بالنسبة للشباب الذين حرصوا على المشاركة فيه، وهو ما جعلنا أكثر حرصاً على استكمال ومتابعته بنفس الحماس”.
يذكر أن البرنامج قد تقدم له هذا العام حوالي 4000 طالب مصري من الدارسين في العديد من المدارس والكليات في مختلف أنحاء الجمهورية. وعند استكمالهم للبرنامج، سيحصل المشاركون من الشباب المصري على دبلوم معتمد وفقاً لمعايير التعليم الألمانية بالإضافة لمنح الخريجين فرصاً للعمل داخل سيمنس. وخلال البرنامج التدريبي سيتم إرسال المشاركين لشركة سيمنس مصر لمدة شهرين بما يتيح لهم فرصة التعرف على زملائهم بالشركة الذين سينضموا للعمل معهم بعد ذلك.
وعلى المستوى العالمي، تمكن برنامج سيمنس للتدريب المهني Apprenticeship@Siemens منذ إطلاقه في الأول من أغسطس 2012 في برلين من تحقيق صدى واسع، حيث سعى للمشاركة فيه طلبة من جميع أنحاء العالم. ويبلغ عدد الطلاب المشاركون في البرنامج حالياً نحو 100 شاب من 19 دولة حيث سيعود الطلاب إلى دولهم بمجرد تخرجهم من البرنامج. وفي عام 2016 انضم للبرنامج طالبان من تركيا وآخران من مصر لأول مرة منذ إطلاق البرنامج. وقد بلغت الاستثمارات التي وضعتها سيمنس في الدورات التدريبية للطلاب المصريين نحو 4 مليون جنيه مصري وذلك للطالب الواحد.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار سلسلة من المبادرات التي تنفذها سيمنس للمساهمة في خلق جيل جديد من العمالة المدربة على أعلى مستوى، حيث أعلنت سيمنس مؤخراً عن تعاونها مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والتي تمثل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من أجل إنشاء وتشغيل مركز تدريب مشترك، هذا إلى جانب دعمهما لإحدى المعاهد الحكومية المتخصصة في التدريب المهني في مصر.
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