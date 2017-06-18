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مسئول إيراني يزور الدوحة ويلتقي مسئولي قطر سرًا
بهرام قاسمي- إيران

مسئول إيراني يزور الدوحة ويلتقي مسئولي قطر سرًا

2017-06-18 11:56:56
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كشفت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا»، عن زيارة مؤول إيراني رفيع المستوري إلى الدوحة ولقاء مسئولين قطريين لبحث أزمة عزلة قطر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري، قام بزيارة قصيرة إلى قطر، حيث التقي المسئولين القطريين وتبادل معهم وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الدولية.

وأضاف «قاسمي» في حديث لـ«ارنا» اليوم الأحد، أن جابري أنصاري أبلغ أيضا في هذه الزيارة، رسائل المودة من المسئولين الإيرانيين إلى المسئولين القطريين.

وأكد أن إيران تسعي وعلي الدوام إلى الوحدة والتضامن بين العالم الإسلامي، وتساعد على إرساء أسس السلام والأمن في المنطقة، مضيفا أن هذه الزيارة تأتي في هذا الإطار واستمرارا للمشاورات السابقة مع المسئولين القطريين.

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