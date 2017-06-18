نجحت شركة زيروكس في تعزيز انفرادها بالصدارة في مجال الطابعات داخل مصر، حيث وصلت الحصة السوقية للشركة إلى 75% وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن مؤسسة IDC مقارنة بـ 63% خلال العام الماضي.

ويعد قطاع الجرافيك من أهم القطاعات التي ساهمت في تعزيز مكانة شركة زيروكس داخل السوق المصرى، فهو يمثل 40% من حجم أعمال شركة زيروكس، وهو القطاع المسؤول عن إنتاج طابعات عالية الجودة ساهمت في تطوير أجهزة الطباعة التقليدية وتحويلها إلى أجهزة تعمل على التصميم والإبداع وتتيح للمستخدم إمكانيات أكثر من مجرد الطباعة.

ونجحت شركة زيروكس في الوصول لريادة سوق أجهزة الطباعة الرقمية للأشعة “Radiology Solutions” داخل السوق المصري، فبالرغم من إطلاق أجهزة الطباعة الرقمية للأشعة من زيروكس مصر منذ 4 أعوام فقط، إلا أنها نجحت في الاستحواذ على هذا السوق وإبرام تعاقدات مع ما يقرب من 200 عميل ما بين مستشفيات ومراكز طبية ومراكز الأشعة، وهم الآن يعتمدون على أجهزة زيروكس في طباعة الأشعة على ورق الطباعة أو على الأفلام الديجيتال بدلا من الطباعة على الأفلام التقليدية باهظة التكاليف.

وحول أهم الأنجازات التى قدمها قطاع الـجرافيك بالسوق المصري تأتى طابعة Xerox Brenva HD Production Inkjet Press أحدث وأفضل الطابعات التي طرحتها زيروكس في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع واحد من أكبر مطابع مصر “”Copy Express للتعاقد مع زيروكس في عام 2016، مما ساعد على توسيع الأعمال وفتح أسواق جديدة بسبب جودة الطباعة وسرعتها العالية والتكلفة المناسبة، والقدرة على طباعة حوالي 18 مليون نسخة إضافية على حجم الأعمال الطبيعي، والجمع بين مزايا الـ Cut Sheets واقتصاديات الـInkjet، مع سرعة طباعة تصل إلى 197 ورقة في الدقيقة، وبذلك يصبح قطاع الـجرافيك بزيروكس مصر هو أول من قام بتسويق تلك الطابعة عالية الجودة في العالم.

ومن جانبه، صرح أشرف ناثان، المدير العام لقطاع الجرافيك بشركة زيروكس مصر، قائلا: “تحرص شركة زيروكس على تقديم خدمات ما بعد البيع لكافة عملائها داخل مصر، اعتمادا على مجموعة متميزة من المهندسين المتخصصين في مجال الطباعة الرقمية، لضمان مواكبة تطلعات العملاء الذين يعتمدون على طابعات زيروكس فائقة القدرة، أن زيروكس تعتمد بالمقام الأول على تقديم منتجات متميزة وعالية الجودة ومواكبة للتكنولوجيا الجديدة سريعة التطور، كما أن منتجات زيروكس الأن تتمتع بأسعار تنافسية مناسبة للعملاء”.

جدير بالذكر أن قطاع الجرافيك بشركة زيروكس يعمل على خدمة العديد من قطاعات الأعمال يأتي على رأسها قطاع المطابع والدعاية والأعلان وسوق الطباعة عند الطلب وشركات فصل الألوان.