احتشد آلاف الأشخاص من انصار المعارضة بكوت ديفوار اليوم الأحد في شوارع العاصمة أبيدجان احتجاجا على الوضع السياسي الهش الناجم عن حركة تمرد الجنود التي بدأت في شهر مايو الماضي.

وقال رئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية باسكال عافي نجيسان في كلمة القاها امام المتظاهرين- حسبما ذكر راديو أفريقيا 1- إننا ندين السلطة القمعية السلطة التى لا تحب الحرية والديمقراطية.. وتعهد بالتظاهر ضد الوضع السياسي الفوضوي وخاصة ضد التمرد الذي أضعف سلطة الدولة ومس بشكل خطير بمصداقية المؤسسات وتبين أن البلاد ليس لها جيش جمهوري ولكن مليشيا تتألف من المقاتلين السابقين.

وأضاف الراديو أن هذه التظاهرة كانت بمثابة “مسيرة غضب” وفرصة للمحتجين الذين حملوا لافتات كتب عليها “نحن ندفع للتمرد ونحتقر الموظفين واطلقوا سراح جباجبو”.

وطالب عدد من اعضاء حزب الرئيس السابق “لوران جباجبو” (الجبهة الشعبية الإيفوارية) خلال المظاهرة المطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق.

يذكر أن “لوران جباجبو” الذي رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2010 يتم محاكمته منذ أواخر عام 2011 في لاهاي من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” التي ارتكبت خلال أزمة ما بعد الانتخابات 2010-2011، والتي قتل فيها أكثر من 3000 شخص في كوت ديفوار.