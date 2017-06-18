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وزير النقل: نسابق الزمن لإنهاء طريق "شبرا ـ بنها الحر" - فيديو
هشام عرفات وزير النقل ‎

وزير النقل: نسابق الزمن لإنهاء طريق "شبرا ـ بنها الحر" - فيديو

2017-06-18 11:00:41
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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن أهمية طريق شبرا بنها الحر تكمن في مساهمته بتخفيف الضغط المروري على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي الذي يمر عليه ما يزيد على 140 ألف سيارة في اليوم وغير قابل للتوسعة مرة أخرى لرفع كفاءته، وخلق محور جديد يربط مباشرة بين الطريق الدائري والطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

وأضاف “عرفات”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الأحد، أن الوزارة بالتنسيق مع هيئة الطرق لإنهاء الطريق الذي يشمل 62 عملًا صناعيًا من كباري وأنفاق، وكذلك كوبري ضخم يربط الطريق الدائري حول القاهرة مع طريق «شبرا - بنها الحر»، تكلفته 180 مليون جنيه.



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