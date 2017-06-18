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إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
الشرطة الإيرانية - إيران

إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر

2017-06-18 10:53:36
متابعات

كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة مراسم ليالي القدر.

وقالت جناراني، ممثلة أهالي نيشابور وفيروزه بالمجلس: “خلال الاشتباكات التي جرت الأيام الماضية بين حرس الحدود الإيراني مع “أنصار الفرقان” الإرهابية، تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات بحوزة الإرهابيين الذين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات داخل البلاد في ليالي القدر”.

وأضافت: “إن قوات الحرس الثوري والشرطة أحبطت تسللهم إلى داخل أراضي البلاد، حيث قتلت عددا من الإرهابيين خلال الاشتباك فيما فر الباقون إلى جبال المنطقة التي لديهم معرفة كاملة بتضاريسها”.

وتابعت جناراني قائلة: “إن لجنة الأمن القومي تبذل كل إمكانياتها من أجل صون أمن البلاد ولن تدخر جهدا في سياق المحافظة على وحدة أراضي البلاد”.

وأكدت أن قوات الأمن الإيرانية ستتصدى بحزم وقوة لكل المجاميع الإرهابية ولن تسمح لأي شخص بالمساس بأمن البلاد والمواطنين.

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