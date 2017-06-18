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«التعليم»: نسبة الدرجات النهائية في «الجغرافيا» 95 %
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة

«التعليم»: نسبة الدرجات النهائية في «الجغرافيا» 95 %

2017-06-18 10:46:04
محيط- خالد الريس

أكد الدكتور رضا حجازي المشرف على امتحانات الثانوية العامة، أن طول الامتحانات بالنظام الجديد “بوكليت” جاء وفق معايير محددة لم تتغير منذ الامتحانات الماضية.
وأشار حجازي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأحد، إلى أنه وجه مصححي الامتحانات بتقدير أي اجابات في مسودات الاجابات.
وأضاف أنه قد تم البدء في تصحيح “العينة العشوائية” لمادة الأحياء اليوم وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبا.
وأعلن أن نسبة الحاصلين على الدرجات النهائية في تصحيح “العينة العشوائية” لامتحان الجغرافيا بلغت حوالي 95,6%، مؤكدا أن نتائج تصحيح العينة العشوائية لامتحان التأريخ ايجابي. 

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