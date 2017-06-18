نفى المتمردون المعروفون باسم القوات المسلحة الثورية الكولومبية مسئولية الحركة عن الانفجار في مركز تجاري في العاصمة الكولومبية بوجوتا والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة فرنسية وإصابة 11 شخصا حالات أربعة منهم حرجة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم ” عن رئيس الحركة رودريجو لوندونو قوله اليوم الأحد إن هذا العمل يمكن أن يفعله فقط من يريد قطع طريق السلام والمصالحة.. معربا عن تضامنه مع ضحايا الانفجار.

وكان ثلاثة أشخاص بينهم امرأة فرنسية قد لقوا مصرعهم وأصيب 11 شخصا حالات أربعة منهم حرجة في انفجار قنبلة في مركز تجاري في العاصمة الكولومبية بوجوتا.