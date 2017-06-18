بدأت القوات العراقية صباح الأحد عملية اقتحام المدينة القديمة في الشطر الغربي من مدينة الموصل حيث يتحصن آخر جهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية”، بحسب ما أعلنت مصادر عسكرية.

أعلنت القوات العراقية صباح اليوم الأحد أنها بدأت اقتحام المدينة القديمة بالساحل الأيمن لمدينة الموصل لتحريرها من سيطرة تنظيم “داعش”.

وفي بيان له قال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير يار الله إن “قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، تشرع باقتحام المدينة القديمة”.

وأكد أحد قادة قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لوكالة فرانس برس أن “الهجوم على المدينة القديمة قد بدأ”.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة كامل السيطرة على الساحل الأيمن في مدينة الموصل من تنظيم “داعش”، بعد إعلان تحرير الساحل الأيسر أواخر يناير الماضي.

والمدينة القديمة هي آخر معقل تحت سيطرة تنظيم “داعش” المتشدد في الموصل بشمال العراق والتي كان التنظيم يعتبرها عاصمته في العراق. ودخلت الحملة العراقية لاستعادة الموصل المدعومة من الولايات المتحدة شهرها التاسع يوم أمس السبت.

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