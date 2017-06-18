أحبط الجيش اليمني، فجر اليوم الأحد، هجومًا للميليشيات الانقلابية غرب مدينة تعز، وسط اليمن، وفق وكالة الأنباء السعودية، “واس”.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في بيان بصفحته على فيس بوك، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إحباط هجوم لمسلحي ميليشيا الحوثي على جبل المطار غربي المدينة، مشيرًا إلى أن جبهة الكدحة هي الأخرى شهدت معارك عنيفة إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها في الأيام الأخيرة.

وأكد البيان أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وإجبار عناصر الانقلاب على التراجع والانسحاب.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، اللواء ركن محمد المقدشي، أكد أن الميليشيات الانقلابية باتت اليوم في حال انهيار وتقهقر في مختلف الجبهات، مؤكدًا أن كل يوم هناك انتصارات جديدة على هذه الميليشيات وتقدم للجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات.