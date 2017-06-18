بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في منطقة “بيت شان”، وتستمر عدة أيام.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه سيتخلل التدريبات، حركة نشطة للآليات العسكرية وسيسمع خلالها دوي انفجارات.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن هذه التدريبات مخطط لها مسبقًا، وهي جزء من خطة التدريبات العامة لسنة 2017، وتهدف إلى رفع كفاءة الجنود والحفاظ على قدراتهم الاستعدادية.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أنهى الأسبوع الماضي 3 تدريبات عسكرية، واحد للاحتياط في شمال البلاد، وآخر مفاجئ في الجنوب، والثالث لقوات الكومندو في قبرص.

ويأتي التدريب العسكري اليوم بعد مرور يومين فقط من انتهاء التدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قبرص، والتي حاكت الحرب الشاملة، حيث تدرب لواء “الكوماندو”، المؤلف من الوحدات الخاصة ميجلان، دوبدوبان، إيجوز وريمون، وتم تشكيله في أعقاب توجيهات رئيس الأركان “الإسرائيلي”، كجزء من الرغبة في زيادة دور الوحدات الخاصة في الحروب ضد ما سماه “المنظمات الإرهابية”، وذلك كجزء من حرب لبنان الثانية و”الجرف الصلب”.