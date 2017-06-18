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وكيل «الدفاع» بالبرلمان: قطر تقوم بدور «الوكالة» لتنفيذ الأعمال الإرهابية
الأمير تميم بن حمد
الأمير تميم بن حمد

وكيل «الدفاع» بالبرلمان: قطر تقوم بدور «الوكالة» لتنفيذ الأعمال الإرهابية

2017-06-18 10:42:21
محيط- خالد الريس

أكد اللواء يحيي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قطر تقوم بدور “الوكالة” لتنفيذ أعمال الإرهاب في الوطن العربي والإسلامي، موضحا أن قطر تلعب دور رئيسي في “ثورات الربيع العربي” و”الفوضى الخلاقة” لتدمير الدول العربية لصالح إسرائيل.
وأشار كدواني من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، إلى أن قطر مصرة على تنفيذ تعليماتها بأوامر خارجية، مضيفا أن الأسرة الحاكمة في قطر لديها أحلام بالتوسع والسيطرة على المنطقة العربية من خلال الاستقواء بالخارج مع الدول المعادية للدول العربية.
واستبعد أن تتوقف قطر عن مخططاتها إلا بزوال الأمير القطري تميم بن حمد – على حد قوله.

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