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انطلاق مناورات عسكرية إيرانية صينية في مضيق هرمز
مضيق هرمز

انطلاق مناورات عسكرية إيرانية صينية في مضيق هرمز

2017-06-18 10:18:02
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انطلقت مناورات عسكرية مشتركة بين إيران والصين، داخل المياه الإقليمية الإيرانية في مضيق هرمز، صباح اليوم الأحد، لتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

وأفاد التليفزيون الرسمي الإيراني بأن “الأسطول الصيني المتواجد عند سواحل بندر عباس عصر الخميس الماضي، سيجري مناورات مشتركة في المياه الإقليمية الإيرانية، مع القوة البحرية للجيش”، وفق وكالة سبوتنك الروسية.

وأضاف التليفزيون الإيراني أن الجانبين “سيستعرضان إمكانياتهما، ويتبادلان الخبرات”.

يذكر أن مجموعة من السفن الحربية الصينية رست يوم الخميس الماضي، في منطقة تابعة للقوات البحرية الإيرانية في ميناء بندر عباس وتضم المجموعة البحرية الصينية مدمرة وسفينة لوجستية ومروحية، وهي بقيادة الادميرال “شين ها أو”.

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