التصديق على قبول دفعة جديدة من المتطوعين للمعاهد الصحية للقوات المسلحة وسحب الملفات أول يوليو2017-06-18 10:17:40
صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول دفعة جديدة من المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة، ذكور وإناث من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية علمى علوم ومن خريجى العام الدراسى 2016/2015 ، 2016 /2017 بشرط ألا يقل المجموع الثانوية العامة والأزهرية عن 60 % وألا تقل درجة اللغة الانجليزية عن 70 %، وألا يقل السن عن 17 سنة، وألا يزيد على 21 سنة فى الأول من أكتوبر 2017.
وقال اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة - فى المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم الأحد - إنه يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج ولا يسمح له بالزواج إلا بعد تخرجه بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة، وتم إنهاء خدمته بالرفت منها، كما يجب أن يجتاز الاختبارات المحددة “طبية ونفسية ولياقة بدنية
وكشف هيئة وتحاليل طبية، ويجب موافقة ولى الأمر للالتحاق بالقوات المسلحة.
وأوضح مدير الخدمات الطبية أنه يحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، ولا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي التي تمنح بكالوريوس التمريض.
وأشار مدير الخدمات الطبية إلى أن أماكن سحب الملفات هى: المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور فى حوش عيسى ، والمدرسة الثانوية العسكرية العسكرية للتمريض ذكور فى كوبرى القبة ، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى ، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث فى المركز الطبى العالمى، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث فى الإسكندرية ، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث فى سوهاج ، على ان تقدم الملفات بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور فى كوبرى القبة، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث فى المعادى ، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث فى الإسكندرية .
ومن المقرر أن يتم سحب ملفات القبول اعتبارا من أول يوليو2017، وحتى 31 من الشهر ذاته على أن يتم بدء استلام الملفات من الطلاب اعتبارا من 15 يوليو وحتى 6 أغسطس وهو آخر موعد لتقديم الملفات.
وعن المزايا التي يحصل عليها الطالب، أكد مدير الخدمات الطبية أن الطالب يحصل على مكافأة مالية شهرية أثناء التدريب، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة، يتدرج بعدها فى الترقى، إلى الدرجات والرتب المختلفة، وصرف مرتب شهرى بعد التخرج ، والاشتراك فى نوادى ضباط الصف والعلاج المجانى بالمستشفيات العسكرية للخريجين وأسرهم، بالإضافة إلى تأهيل الطالب ببعثات داخل وخارج الجمهورية فى مناهج التمريض المختلفة، وتكون مدة الدراسة بالمعهد عامين دراسيين تؤهل الخريج للحصول على الدبلوم الصحي.
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