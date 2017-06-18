أصدر مكتب وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد بيانا صحفيا أكد خلاله اختفاء دبلوماسيين يعملان بالقنصلية الباكستانية في منطقة “جلال اباد” بشرقي أفغانستان، خلال عودتهما إلى باكستان برا، وذلك منذ أمس أول الجمعة.

ونقلت صحيفة /دون/ الباكستانية، عن نفيس زكريا المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، قوله إن إسلام آباد على تواصل مستمر مع السلطات الأفغانية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد مع المسئولين الأفغان على مسألة سلامة الدبلوماسيين والعثور عليهما في أقرب وقت.

وأضاف بيان الخارجية، أن باكستان طالبت الحكومة الأفغانية ببذل قصارى جهودها لضمان سلامة الدبلوماسيين الباكستانيين، ومعاقبة المسئولين عن هذا الحادث، فيما أوضح البيان أن أفغانستان شكلت ثلاث مجموعات تحقيق مختلفة للتحقيق في الواقعة.

ولم يتضح حتى الآن، ما إذا كان قد تم اختطاف الدبلوماسيين الباكستانيين، ولم تعلق أي جماعة أو أفراد مسلحة على حادث الاختفاء حتى الآن.