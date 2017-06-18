قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن المفاوضات التى أجرتها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والنقل مع شركة جنرال الكتريك حول توريد 100 قاطرة من طراز ####GE ES40ACi Light Evolution Series #### متعددة الاستخدام /ركاب وبضائع / لهيئة سكك حديد مصر تضمنت رفع المكون المحلى من 35 % إلى 50 %.

وأكدت الوزيرة أن الشركة عرضت أن يكون المكون المحلى 35 %، لكن بعد مفاوضات الوزارتين معها تم رفع المكون المحلى إلى 50 %،.. مشيرة إلى أن الاتفاقية التى شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء توقيعها أمس جاءت نتيجة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع جيف أميلت المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية خلال الزيارة الرسمية التى قام بها إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن” فى الأسبوع الأول من شهر ابريل الماضى.. موضحة أن الوزارة نسقت مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والذي وضع خطة لتطوير قطاع سكك حديد مصر.

وأضافت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا وحرص واشنطن على ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة بعد القمة التى عقدت بين السيد الرئيس والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن.

واعربت الوزيرة عن سعادتها بالتعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والنقل موضحة أن التنمية الشاملة تحتاج إلى زيادة شبكات الربط.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاما من أجل توفير قطع غيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة و 81 قطار لجنرال إلكتريك حاليا ضمن أسطول هيئة سكك حديد مصر.. كما تتضمن الإتفاقية استخدام “برنامج تدريب جنرال إلكتريك للنقل” كمنصة لتدريب أكثر من 275 مهندس وتقني في هيئة سكك حديد مصر وحلول مالية شاملة وتنافسية لتمويل المشروع مقدمة من جانب جنرال إلكتريك من خلال وكالة تنمية الصادرات الكندية (EDC).

وأوضحت الوزيرة أنها بحثت مع جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك والرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة جنرال إلكتريك العالمية للتنمية على هامش التوقيع زيادة التعاون بين الحكومة وجنرال إلكتريك خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثمارات الشركة فى مصر.

وأشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى أن هذا الاتفاق سيسهم فى تعظيم دور هيئة سكك حديد مصر فى نقل البضائع عبرها فى ضوء قوة جرارات جنرال الكتريك التى تصل إلى 400 حصان.. وقال أن الشحنة الأولى لهذه الجرارات والبالغة نحو 25 جرارا ستصل فى 2018.

من جانبه قال جون رايس أن أهمية هذه الشراكة ترجع إلى قدرتنا على تقديم حلول شاملة.. واضاف أننا نمل مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر على كافة نواحي المشروع من توفير حلول تمويلية مستدامة من خلال شركائنا إلى تصنيع وصيانة قطاراتنا وخدمات طويلة الأجل وتدريب وتطوير القدرات التقنية محليا.. مشيرا الى أن ذلك يأتي لكوننا شريك ملتزم لمصر حريص على تقديم حلول متكاملة وتركيزنا دائما على المستقبل كما أن “برنامج تدريب جنرال إلكتريك للنقل” منصة يمكن من خلالها البناء على ابتكارات وافكار الشركة بسواعد كل المشاركين فيه.

وأعرب ريس عن سعادته باتمام هذه الاتفاقية والتى تعد تأكيدا على نجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لواشنطن.. وأكد أنه من المهم أن يحدث