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رضا حجازي: لا يمكن لأي شخص أن يدعي تسريب أي امتحان من امتحانات الثانوية العامة
طلاب ـ الثانوية العامة‎

رضا حجازي: لا يمكن لأي شخص أن يدعي تسريب أي امتحان من امتحانات الثانوية العامة

2017-06-18 10:11:45
أش أ

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية امتحانات الثانوية العامة وحتى الليلة الماضية بشأن أسئلة الامتحانات لا يمت للامتحانات بأية صلة وخاصة مادتي الكيمياء وعلم النفس، مشددا على الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب التي تقف خلفها نوايا خبيثة.
وقال حجازي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الأحد - إنه لا يمكن لأي شخص أن يدعي تسريب أي امتحان من امتحانات الثانوية منذ بدايتها هذا العام خاصة مع الإجراءات التي نفذتها عدة جهات ووزارات بالدولة، والتي مكنتنا من الوصول إلى أي شخص يدعي التسريب أو يحاول ذلك إلى جانب الوصول إلى أي طالب يقوم بتصوير جزء من ورقة الامتحان أو حتى سؤال واحد قبل نهاية مدة الامتحان.

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