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محافظ دمياط يغلق بعض المنشآت الطبية لمخالفتها شروط التشغيل والترخيص
إسماعيل عبد الحميد طه - محافظ دمياط - دمياط

محافظ دمياط يغلق بعض المنشآت الطبية لمخالفتها شروط التشغيل والترخيص

2017-06-18 10:56:38
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قرر محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه غلق بعض المنشآت الطبية الكائنة بمدينتي دمياط وعزبة البرج لمخالفتها شروط التشغيل والترخيص.

وكانت إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة قد تقدمت بطلب استصدار قرار غلق إداري لعيادتين للجراحة العامة إحداهما بمدينة دمياط بشارع مشرفة بجوار صيدلية الحياة، والأخرى بمدينة عزبة البرج أمام عيادة الرحمة لمخالفتهما شروط التشغيل والترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات، وعليه وجه المحافظ تعليماته للجهات المعنية كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن المنشآت الطبية المذكورة.

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