ضبط نائب رئيس البدالين التموينيين بالقاهرة لاستيلائه على 2 مليون جنيه2017-06-18 10:08:35
تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة اللواء ياسر صابر مدير الإدارة، من ضبط نائب رئيس نقابة البدالين التموينيين بالقاهرة، والمدير المسئول عن محل بدالة تموينية ملك والده بمنطقة عين شمس، وكذلك المدير المسؤول عن محل بقالة تموينية ملك زوجته بنفس المنطقة، بالتواطؤ مع مديرة مكتب تموين بالقاهرة، بإدارج أسماء عدد 1025 مواطن بكشوفات الصرف الورقى، رغم صدور بطاقات ذكية لهم، متربحين من وراء ذلك ما يؤثر ذلك على الاقتصاد القومى للبلاد.
كانت المعلومات قد وردت إلى اللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وبتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتواطؤ نائب رئيس نقابة البدالين التموينيين بالقاهرة، مع مديرة مكتب تموين.
وقامت مجموعة من ضباط الادارة بعمل التحريات وضبطهم، وبالاستعلام من شركة تطبيقات الكروت الذكية، تبين صدور بطاقات ذكية للمواطنين منذ فترة كبيرة، ويتم استخدامها لصرف المقررات التموينية والخبز وفارق نقاط الخبز، مما ترتب عليه ازدواج فى الصرف، والاستيلاء على مبالغ كبيرة قدرت من جانب الهيئة العامة للسلع التموينية 2 مليون و 85.350 ألف جنيه، وتم عمل محضر وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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