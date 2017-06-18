عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعي أمنية، اليوم، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم وسكرتارية أحمد رزق، 26 إخوانيا بينهم سيدة تدعي”سحر محمد رفعت” بالسجن المؤبد، كما قررت المحكمة معاقبة 2 فى القضية بالسجن 3 سنوات وبراءة أحد المتهمين.

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قد أحالت 29 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بدائرة مركز شرطة أبوحماد، فى القضية رقم 15570 لسنة 2015 جنايات أبوحماد، لقيامهم بالتجمهر والتخريب، ولحيازتهم أسلحة نارية، ومطبوعات تحريضية ولتحريضهم على العنف وإثارة الشغب وتنظيم مسيرات معادية للدولة ومؤسسات الجيش والشرطة، إلى دائرة إرهاب الشرقية.